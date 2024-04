POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit einem Verletzten und 6 beschädigten Autos

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagmittag gegen 12:25 Uhr brannte es in einer Wohnung auf dem Danziger Ring. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia Weßing Telefon: 02361 55 1032 E-Mail: ...

