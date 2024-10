Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Diedelsheim. Die Täter brachen die Kellertür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck, Münzen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich am Sonntag in der Melanchthonstraße in Bretten. Dort drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 14.25 Uhr durch Einschlagen einer Glastür in ein Wohnhaus ein. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

