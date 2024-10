Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Umgekippter Sattelzug sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Karlsruhe (ots)

Ein umgekippter Sattelzug sorgte am Freitagmorgen auf der Landesstraße 556 bei Bruchsal für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Mittlerweile sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Sperrungen aufgehoben.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Fahrer des Lastwagens gegen 08:50 auf der L556 von Bruchsal kommend in Richtung Norden. Als er an der Kreuzung zur Kammerforststraße nach links in das Gewerbegebiet Wendelrot einbiegen wollte, verrutschte offenbar die Ladung. In der Folge kippte der gesamte Sattelzug zur Seite, beschädigte ein Verkehrsschild und kam auf einer Verkehrsinsel zum Liegen.

Der leichtverletzte 58-jährige LKW-Fahrer konnte den Lastwagen mit Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern verlassen und wurde anschließend von alarmierten Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die Bergung des Unfallfahrzeugs musste der mit Maschinenbauteilen beladene Sattelzug zunächst entladen werden. Während der bis circa 14:15 Uhr andauernden Bergungsarbeiten musste die Kreuzung zeitweise komplett gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Unfallstelle.

Larissa Bollinger, Pressestelle

