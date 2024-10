POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet, brach am Abend des 18.09.2024 in der Halles eines Autohauses in der Mörscher Straße in Ettlingen ein Brand aus. Ein 28-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs berechtigt in der Halle aufhielt und wohl Arbeiten an einem Fahrzeug durchführte, zog sich ...

