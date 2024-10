Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 19.09.2024 "Brand eines Autohauses in Ettlingen. Eine Person lebensgefährlich verletzt" - 28-Jähriger in Klinik verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, brach am Abend des 18.09.2024 in der Halles eines Autohauses in der Mörscher Straße in Ettlingen ein Brand aus. Ein 28-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs berechtigt in der Halle aufhielt und wohl Arbeiten an einem Fahrzeug durchführte, zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

Mittlerweile erlag der 28-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Kriminaltechniker sowie einen Gutachter hinzugezogen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell