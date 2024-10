Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 38-Jähriger nach mehreren mutmaßlichen sexuell motivierten Übergriffen in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 38-jähriger syrischer Staatsangehöriger ist am frühen Sonntagmorgen nach mehreren mutmaßlichen sexuell motivierten Übergriffen gegen unterschiedliche Frauen vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte zunächst am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr bei der Wohnung einer 56-Jährigen im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sommerstraße geklingelt haben. Als die Frau die Tür öffnete, habe der Unbekannte sie in die Wohnung gedrängt. Hier soll er sie gegen ihren Willen geküsst sowie an den Brüsten und im Intimbereich berührt haben. Der Frau gelang es wohl unter heftiger Gegenwehr, den Mann von sich zu stoßen. Als der ebenfalls in der Wohnung anwesende Vater der Geschädigten auf die Situation aufmerksam wurde und durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Verdächtige. Die 56-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten verlief ergebnislos.

Der mutmaßlich gleiche Täter klingelte gegen kurz vor 07:00 Uhr an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Kneipp-Straße, nachdem er sich auf noch unbekannte Weise Zugang zum Treppenhaus des Wohnhauses verschafft haben soll. Nachdem die Geschädigte schlaftrunken die Wohnungstür öffnete, verwickelte er diese wohl in ein Gespräch, wobei der Verdächtige versucht haben soll, sich plötzlich und unerwartet gewaltsam Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten zu verschaffen. Dabei soll der Beschuldigte die Geschädigte unter anderem mit beiden Händen am Oberkörper ergriffen, ihr in den Oberarm gebissen und ihr den Mund zugehalten haben. Erst nachdem sich die Geschädigte heftig zur Wehr setzte, ließ der Verdächtige von ihr ab und flüchtete.

Gegen 08:20 Uhr meldete sodann eine 21-jährige Frau per Notruf, dass sie kurz zuvor am Karlsruher Bahnhof von einem Unbekannten gegen ihren Willen am Gesäß angefasst worden sei. Der Mann, bei dem die gleiche Täterbeschreibung wie in den ersten beiden Taten vorlag, sei anschließend geflüchtet. Verletzt wurde die 21-Jährige bei dem Übergriff nicht.

Der tatverdächtige Syrer wurde wenig später durch die Polizei in der Nähe des Bahnhofs vorläufig festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell