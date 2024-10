POL-KA: (KA) Bauerbach/Bretten - Psychisch auffälliger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus - Abschlussmeldung

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am Montagabend in der Keltenhalle in Rheinstetten-Mörsch ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Zeugen wurden gegen 19:30 Uhr im Inneren der Sport-und Veranstaltungshalle durch Rauch und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand wohl in ...

