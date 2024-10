Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

Weingarten - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Autodiebstählen

Karlsruhe (ots)

Nach zwei Autodiebstählen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Karlsruhe-Grünwettersbach und Weingarten sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend 17:10 Uhr und Mittwochmorgen 05:40 Uhr an einem neben der Auferstehungskirche in Weingarten abgestellten weißen KIA zu schaffen und fuhren anschließend mit dem gestohlenen Elektrofahrzeug davon.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnanwesen in der Straße Am Berg in Grünwettersbach geparkten Mercedes. Vermutlich gelang es den Tätern das elektronische Schloss der schwarzen Kombilimousine zu überwinden und sich so Zugang zum Inneren des Fahrzeugs zu verschaffen. Während einer der Täter offenbar mit dem Fahrzeug davonfuhr, flüchtete zwei weiterer Männer zu Fuß in Richtung Heidenheimer Straße.

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt rund 160.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise verdächtige Personen auf den Bildern ihrer Überwachungskameras festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

