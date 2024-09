Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 79-jähriger Radfahrer nach Dooring-Unfall verstorben

Meckenheim (ots)

Am 26.08.2024 wurde ein 79-jähriger Radfahrer auf der Josef-Kreuser-Straße in Meckenheim bei einem Dooring-Unfall verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 10:35 Uhr befuhr der 79-Jährige die Josef-Kreuser-Straße vom Drosselweg kommend in Richtung Wormersdorfer Straße und passierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. In diesem Moment öffnete der 65-jährige Fahrer die Fahrzeugtüre.

Der 79-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, kam durch die geöffnete Türe zu Fall und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Mittwoch (04.09.2024) verstarb der Mann dort an den Folgen einer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Kopfverletzung. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

