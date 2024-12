Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall auf der B401. Lkw kommt von der Fahrbahn ab. Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am 17.12.2024, gegen 11:50 Uhr, kommt es auf der B 401 in Höhe des Abzweigs Husbäke zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw. Demnach befuhr ein aus Bosnien/Herzegowina stammender Fahrer eines Sattelaufliegers die B 401 in Richtung Oldenburg, als er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kurz nach dem Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn abkommt und auf die Berme gerät. Die unmittelbar angrenzende Leitplanke verhindert Schlimmeres, jedoch werden die Berme und die Leitplanke über ca. 50 Meter stark aufgewühlt bzw. beschädigt. Der Fahrer bleibt unverletzt. Für die Bergung des LKW muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

