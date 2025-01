Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Montag (27.01.) sind zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr Unbekannte in ein Haus an der Kanalstraße in Reckenfeld eingebrochen. Die Täter haben ein Fenster beschädigt, um von außen an den innenliegenden Fenstergriff zu kommen und dieses zu öffnen. Im Haus sind sämtliche Räume und Möbel durchsucht worden. Die Täter haben Schmuck und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Ob weitere Dinge mitgenommen wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

