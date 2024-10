Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfallbeteiligter ermittelt

Am Mittwoch flüchtete ein Autofahrer nach einem Spiegelstreifer bei Blaubeuren.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der L 241. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Audi von Blaubeuren-Pappelau in Richtung Blaubeuren. Dort kam ihm ein VW Tiguan entgegen. Beide Fahrzeuge streiften sich mit den Außenspiegeln. Während der Audi-Fahrer anhielt, flüchtete der Fahrer des VW von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Blaubeuren nahm die Ermittlungen auf. Durch ein aufgefundenes Fahrzeugteil an der Unfallstelle gelang es der Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher zu ermitteln. Bei einer Überprüfung stellten sie entsprechende Beschädigungen an dessen Fahrzeug fest. Den 59-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Die Polizei bittet bei ihren Unfallermittlungen um weitere Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang. Diese sollen sich unter Tel. 07344/96350 melden. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt

