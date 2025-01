POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall - Container beschädigt Geschädigter Fahrradfahrer gesucht

Emsdetten (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (23.01.2025), 18.00 Uhr und Freitag (24.01.2025), 06.45h Uhr, in eine Firma in Hollingen am Spatzenweg eingestiegen. Die Täter beschädigten zuerst einen Zaun und drangen dann durch ein Tor in die Firma ein. Sie entwendeten Metall; darunter Stangen aus Messing, Bronze und Kupfer. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro. Am Samstag (25.01.2025) ...

