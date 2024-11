POL-BOR: Borken - Kupferkabel von Baustelle entwendet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bänkstegge; Tatzeit: zwischen 09.11.2024, 14.40 Uhr, und 10.11.2024, 18.00 Uhr; In die Wohnung in eines Mehrparteienhauses eingedrungen sind Unbekannte zwischen Freitag und Samstag in Vreden. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster gewaltsam auf. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

mehr