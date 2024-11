Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Einfamilienhaus eingebrochen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Christianstraße;

Tatzeit: zwischen 08.11.2024, 11.00 Uhr, und 10.11.2024, 17.20 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag Zugang zu dem Objekt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell