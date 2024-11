Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Geparkter Pkw beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Kolbestraße;

Tatzeit: 10.11.2024m, zwischen 01.30 Uhr und 15.15 Uhr;

Die Windschutzscheibe und das Fahrerfenster eines geparkten Pkw haben Unbekannte in Ahaus-Alstätte massiv beschädigt. Der Porsche hatte in der Nacht zum Sonntag an der Kolbestraße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

