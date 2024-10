Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei gesuchte Männer fest - Einer wurde mit Abschiebungsverfügung von den Ausländerbehörden gesucht

Aachen - Trier - Neubrandenburg (ots)

Am Sonntagabend hat die Bundespolizei in einem Regionalexpress aus Belgien einen 35-jährigen Algerier festgenommen.

Dieser wurde mit einem Festnahmeersuchen der Stadtverwaltung Trier (Ausländerbehörde) gesucht. Seit Mai 2024 war der Betreffende untergetaucht und für die Behörden bezüglich seiner bevorstehenden Abschiebung nicht greifbar. Er wurde nach seiner Festnahme zur Verfügung des Ausländeramtes in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier werden die weiteren Modalitäten bezüglich seiner Abschiebung geklärt.

In einem weiteren Fall hatte die Bundespolizei bereits am Freitagnachmittag an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg einen 47-jährigen Litauer festgenommen. Er wurde mit Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen des mehrmaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung gesucht. Da der 47-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro nicht zahlen konnte, wurde er ersatzweise in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert. Hier muss er 45 Tage verweilen.

