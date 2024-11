Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1710 Euro Geldstrafe waren zu viel: Bundespolizei vollstreckt Haft-befehl, Gesuchter muss in Haft

Halle (Saale) (ots)

Ein 47-Jähriger wurde am Dienstag, den 5. November 2024, um 20:00 Uhr von einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien brachte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magde-burg zum Vorschein: Demnach hatte das Amtsgericht Bernburg den Mann bereits im Februar 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2250 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitstrafe von 150 Tagen verurteilt. Der Deutscher beglich lediglich einen kleinen Teil der geforderten Summe, anschließend blieben die Zahlungen jedoch aus. Da er zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging am 9. Oktober dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Bundespolizisten ein Messer sowie ein Reizstoffsprühgerät fest und sicher. Da er nicht in der Lage war die restlichen 1710 Euro aufzubringen, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er gegebenenfalls die nächsten 114 Tage verbringen wird. Die Bundespolizisten fertigten aufgrund der aufgefundenen Gegenstände eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und setzten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls abschließend in Kenntnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell