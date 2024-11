Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher dringen in Firma ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße;

Tatzeit: zwischen 09.11.2024, 13.00 Uhr, und 10.11.2024, 16.30 Uhr;

In ein Firmengebäude in Ahaus sind Unbekannte am Wochenende eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Objekt an der Von-Braun-Straße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge sowie Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

