POL-MA: A5/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jährige verursacht Auffahrunfall

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, einen Autoreifen eines auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Neuer Weg Nord" abgestellten Audi. Mit einem unbekannten Tatwerkzeug stach der Täter in den Reifen und flüchtete anschließend ...

