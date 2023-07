POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

Polizeipräsidium Freiburg

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Samstag. 08.07.2023 zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr in einem Zweifamilienhaus in der Hauptstraße. Unbekannte drangen über die auf der Gebäuderückseite liegende Haustüre ein und gelangten so ins Treppenhaus des zweistöckigen Gebäudes. Im ersten Obergeschoß wurde eine Türe zu einem Nebenraum und anschließend zu einer Wohnung aufgehebelt. Im Schlafzimmer wurden Schränke teilweise durchwühlt und die Schublade des Nachtisches ausgeleert. Der Inhalt einer Schmuckschatulle wurde komplett entwendet. Während der Tat befand sich die Bewohnerin auf der Terrasse und auch die im 2. Obergeschoss wohnende Partei war zu Hause. Der Diebstahlschaden befindet sich im vierstelligen Euro Bereich. An den aufgehebelten Türen entstand jeweils geringer Sachschaden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Samstag in oben genannter Straße gemacht haben, sich zu melden.

