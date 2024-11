Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Messanlage beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Graes, Hauptstraße;

Tatzeit: 10.11.2024, 21.30 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus-Graes eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage. Zeugen waren am Sonntagabend auf einen lauten Knall und den dadurch ausgelösten Alarm des "Blitzers" aufmerksam geworden. Zwei vermutlich Jugendliche hatten einen Stein gegen das Gerät geworfen und waren weggerannt. Bekleidet war einer der beiden mit einem hellen Jogginganzug und der zweite mit dunkler Kleidung. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Hauptstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

