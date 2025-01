Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht, Fahrer eines weißen Transporters/Kastenwagens gesucht

Steinfurt (ots)

Auf der K78 in der Bauerschaft Dumte in Borghorst hat sich am Montag (27.01.25) ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein weißer Transporter oder Kastenwagen auf der K78 in Richtung Borghorst. Zur gleichen Zeit war ein Autofahrer auf der Gegenfahrbahn in Richtung Horstmar unterwegs. Plötzlich überfuhr der Transporter-Fahrer die Mittellinie und touchierte den Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt zu dieser Unfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug/Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

