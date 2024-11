PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Räuberische Erpressung +++ diverse Körperverletzungen +++ Randalierer +++ Unfälle +++

Limburg (ots)

1. Räuberische Erpressung

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Freitag, 22.11.2024, 18:15 Uhr

Ein 34jähriger Mann aus Limburg wurde am Bahnhofsplatz von mehreren Personen angetroffen, die von ihm Geld aus einer zurückliegenden Angelegenheit forderten. Sie bedrohten und durchsuchten den 34jährigen nach Wertsachen und behielten schließlich ein Mobiltelefon, eine Uhr und etwas Bargeld ein. Anschließend flüchteten die Personen in eine Regionalbahn. Der Geschädigte meldete sich im Anschluß bei der Polizei, die die Täter identifizieren konnte. Die Kriminalpolizei Limburg führt weiterhin Ermittlungen in der Strafsache. Zeugen oder Hinweisgeber zur werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. In Schienenersatzverkehrsbus geschlagen

Tatort: 65549 Limburg, Eisenbahnstraße 3, ZOB Bussteig Limburg-Süd Tatzeit: Freitag, 22.11.2024, 20:00 Uhr

Ein 32jähriger Ukrainer mit Wohnsitz Weilburg war in einem als Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus unterwegs. Hierbei geriet mit zwei anderen männlichen Personen in Streit. Die beiden Männer schlugen dem Geschädigten mehrfach gegen den Kopf und flüchteten unerkannt aus dem Bus. Es soll sich wohl um junge Männer im Teenager-Alter gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Randalierer an Supermarkt

Tatort: 65549 Limburg, Bruder-Kremer-Str. / In den Klostergärten Tatzeit: Freitag, 22.11.2024, 20:30 Uhr bis 21:10 Uhr

Im und um einen Supermarkt pöbelte und randalierte ein 31jähriger Limburger ohne festen Wohnsitz. Zunächst erließ die eingesetzte Streife einen Platzverweis, dem der Betroffene zunächst nachkam. Wenig später setzte er sein Verhalten jedoch fort, weshalb die Streife den Mann zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam nahm.

4. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte mit zweifacher Ausnüchterung

Tatort: 65549 Limburg, Auf dem Schafsberg Tatzeit: Samstag, 23.11.2024., 00:30 Uhr bis 01:15 Uhr

Ein betrunkener Mann aus Limburg wurde betrunken und in hilfloser Lage an der Elzer Straße in Staffel gemeldet. Ein Krankenwagen und eine Polizeistreife waren im Einsatz und der Mann zur weiteren Untersuchung ins Limburger Krankenhaus begleitet. Dort wurde er jedoch plötzlich renitent und trat einem der Beamten gegen den Oberarm. Der Beamte wurde leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam eingeliefert und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Nachdem er aus dem Gewahrsam entlassen werden konnte, trank der Mann erneut und kehrte nach kurzer Zeit zur Dienststelle zurück. Da er erneut renitentes Verhalten an den Tag legte und den Weisungen der Beamten nicht folgte, mußte er erneut in Gewahrsam genommen werden.

5. Medizinischer Notfall führt offenbar zu Sachschäden im Bereich Bad Camberg / Zeugenaufruf

Tatort: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße/Frankfurter Straße Tatzeit: Samstag, 23.11.2024, 02:15 Uhr

Ein Autofahrer aus Bad Camberg erlitt während der Fahrt einen Schwächeanfall aufgrund von akuter Unterzuckerung. Aufgrund der Schäden an seinem Pkw dürfte er im Bereich der Frankfurter bzw. Limburger Straße höchstwahrscheinlich eine Hauswand gestreift haben. Eine entsprechende Schadensstelle konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Gefährliche Körperverletzung auf Schnellrestaurant-Parkplatz

Tatort: 65552 Limburg, Brüsseler Straße

Tatzeit: Samstag, 23.11.2024, ca. 01:16 Uhr

Ein 36jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde von einer Gruppe von 8 bis 9 Personen angegriffen, geschlagen und getreten. Als sein Bruder dazwischen ging, wurde auch er geschlagen. Im Anschluß flüchteten die Personen in mehreren Fahrzeugen vom Parkplatz. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: 65589 Hadamar-Niederzeuzheim, Ortseinfahrt Tatzeit: Samstag, 23.11.2024, 04:27 Uhr

Ein 24jähriger Mann aus Dornburg geriet aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, prallte zunächst gegen eine Leitplanke und schließlich gegen einen Stromkasten. Im Rahmen der Unfallaufnahme erwies sich, daß der Mann unter Alkoholeinfluß stand. Somit mußte eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der Pkw mußte abgeschleppt werden.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

1. Betrunkener bei Verkehrskontrolle

Bergstraße in 65606 Villmar - Seelbach

Tatzeit: 22.11.2024, gg. 13:00 Uhr Zur Mittagszeit am gestrigen Freitag befuhr eine Streife der Polizeistation Weilburg die Bergstraße in Villmar - Seelbach hinter einem Transporter Opel Vivaro. Während der weiteren Fahrt über die Kreisstraße 469 bis Aumenau fiel der 45-jährige Fahrer des Transporters den Beamten auf, da er sein Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien führte und mehrmals Kurven gefährlich schnitt. Nachdem das Fahrzeug in Aumenau angehalten und einer Kontrolle unterzogen worden war, wurde der Grund für die auffällige Fahrweise schnell klar. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, zudem wurde dessen Führerschein sichergestellt.

2. Von schneeglatter Fahrbahn abgekommen

L3046

Tatzeit: 22.11.2024 gg. 14:30 Uhr

Am 22.11.2024 gg. 14:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann bei winterlichen Verhältnissen mit seinem Lkw die Strecke zwischen Waldbrunn - Lahr und Waldernbach. Hierbei kam er auf der Gefällstrecke zwischen dem dortigen Kreisel und Waldernbach auf der zu diesem Zeitpunkt schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen, überfuhr zwei Leitpfosten und kam erst abseits der Fahrbahn in einem angrenzenden Feld wieder zum Stehen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

