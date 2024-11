PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer in mehreren Kommunen gesucht

Geisenheim, Oestrich-Winkel, Steinbach (Taunus), Limburg an der Lahn, Anmeldeschluss: 31.01.2025

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten? Dann ist der Freiwillige Polizeidienst genau das Richtige für Sie!

Derzeit werden für das kommende Kalenderjahr Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer für die Städte Geisenheim, Oestrich-Winkel, Steinbach (Taunus) und Limburg an der Lahn gesucht.

Als Freiwillige Polizeihelferin oder Freiwilliger Polizeihelfer versehen Sie Ihren Dienst unter dem Motto "Präsenz zeigen, beobachten, melden" und sind ein Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei. Sie sind Teil eines Teams, das in direktem Kontakt mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht und sich für deren Sicherheit einsetzt. Der Freiwillige Polizeidienst bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem spannenden Umfeld zu erweitern und zu vertiefen. Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, im weiteren Verlauf gezielte Fortbildungen und werden von erfahrenen Polizeibeamten betreut. Ein neuer Ausbildungslehrgang ist ab Mai 2025 geplant, Anmeldeschluss ist der 31.01.2025. Die Ausbildung vermittelt Ihnen grundlegende Kenntnisse in allen relevanten Bereichen. Der Lehrgang umfasst ca. 50 Stunden und wird voraussichtlich in den Abendstunden unter der Woche bzw. an Samstagen zentral in Wiesbaden stattfinden. Der Lehrgang beinhaltet die rechtliche Einweisung, Schulungen in sozialer und interkultureller Kompetenz sowie praktisches Einsatztraining und zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs.

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich formlos per E-Mail an Ihre Stadt oder Gemeinde bzw. an die zentrale polizeiliche Ansprechpartnerin für den Freiwilligen Polizeidienst des Polizeipräsidiums Westhessen, Frau Polizeihauptkommissarin Tanja Hornstein, unter der E-Mail-Adresse fpold.ppwh@polizei.hessen.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Hornstein auch telefonisch unter der Rufnummer 0611 / 345-1611 zur Verfügung. Weitere Informationen über den Freiwilligen Polizeidienst finden Sie auf: https://k.polizei.hessen.de/1047436944

