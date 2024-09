POL-HI: Raub am Alfelder Bahnhof - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / BHF. HOHENEGGELSEN (erb). Am 28.09.2024, gegen 10:00 Uhr, wurde ein Pkw (VW New Beetle) in Straße "Am Bahnhof" in 31185 Söhlde (Bahnhof Hoheneggelsen) geparkt. Als die Fahrzeugführerin gegen 19:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine beschädigte Seitenscheibe fest. Eine mutwillige Beschädigung der Scheibe kann zum ...

