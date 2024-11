PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher in Bad Camberg +++ Diebstähle aus PKW in Runkel +++ Reifen an zwei PKW zerstochen +++ Verkehrskontrollen und Drogenfund

1. Einbrecher in Bad Camberg,

Bad Camberg, Am Baumstück, Montag, 18.11.2024, 13:45 Uhr bis 21:30 Uhr

(cw)Am Montag waren Einbrecher in Bad Camberg unterwegs und machten Beute.

Zwischen 13:45 Uhr und 21:30 Uhr gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Baumstück". Dort hebelten sie anschließend das Fenster eines Zimmers auf und gelangten in das Innere. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Wohnhaus und flüchteten mit Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Diebstähle aus PKW in Runkel,

Runkel, Steeden, Samstag, 16.11.2024 bis Montag, 18.11.2024

(cw)Drei PKW wurden am Wochenende im Runkeler Stadtteil Steeden aufgebrochen, wie die Besitzer am Montag feststellen mussten.

Zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 7:45 Uhr machten sich die Diebe an einem schwarzen Mini Cooper in der Schulstraße zu schaffen. Aus diesem wurden ein Rucksack, Bargeld und ein hochwertiger Laptop entwendet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 2.000 Euro. Zwischen Sonntag, 10:30 Uhr und Montag, 15 Uhr war dann ein Golf in der Rheinbergstraße das Ziel der Langfinger. Aus diesem wurde eine Geldbörse entwendet. Ein dritter Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 23 Uhr und Montag, 6:30 Uhr. In der Langenbergstraße öffneten die Täter einen schwarzen BMW und entwendeten aus dem Inneren unter anderem die Geldbörse.

In allen drei Fällen ist bisher nicht bekannt, wie die oder der Täter in die Fahrzeuge gelangen konnten. Da in allen drei Fällen auch Debitkarten gestohlen worden waren, mussten die Besitzerinnen und Besitzer auch noch feststellen, dass mit den Karten bezahlt worden war bzw. Abbuchungen stattgefunden hatten.

Ob die Taten zusammenhängen, ist noch nicht geklärt. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Reifen an zwei PKW zerstochen,

Limburg, Wasserhausweg, Pendlerparkplatz, Montag, 18.11.2024, 7 Uhr bis 11 Uhr

(cw)Montagvormittag zerstachen in Limburg Unbekannte die Reifen an zwei geparkten PKW.

Zwischen 7 Uhr und 11 Uhr wurden auf einem Pendlerparkplatz im Wasserhausweg ein Opel Vectra und eine Mercedes B-Klasse Ziel von Vandalen. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die linken Vorder- und Hinterreifen zerstochen. Anschließend flüchteten die Personen.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Verkehrskontrollen und Drogenfund,

Bundesstraße 8, Niederselters und Elz, Montag, 18.11.2024

(cw)Am Montag führten Beamtinnen und Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Limburg, unterstützt durch das Hessische Präsidium Einsatz an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch.

Zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr errichteten sie dazu eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 8 bei Niederselters. Zusätzlich zu einer Geschwindigkeitsmessung wurden auch mehrere Fahrzeuge und die Insassinnen und Insassen kontrolliert. Neben der Ahnung von sieben Geschwindigkeitsverstößen musste auch eine Weiterfahrt untersagt werden, da eine Frau ihr vierjähriges Kind ungesichert mitfahren ließ. Auch wurde ein Mann kontrolliert, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch führte dieser mehr als die erlaubte Menge Cannabis bei sich und steht im Verdacht, damit Handel zu treiben. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Zwischen 15 Uhr und 17:30 Uhr wurde eine weitere Kontrolle auf der B 8 in Elz durchgeführt. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass eine Person angetrunken und eine weitere ohne die nötige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Auch wurde im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuge gelegt.

Insgesamt wurden während der Kontrollen 19 Fahrzeuge und 23 Personen kontrolliert.

