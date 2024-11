POL-LM: Körperverletzung in Gaststätte & Parkplatz in Bad Camberg+++Parkbank im Tal Josaphat Limburg angezündet+++Betrunkener Autofahrer in Villmar kontrolliert+++Drei Ladendiebinnen in Weilmünster

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Körperverletzung in Gaststätte & Parkplatz in Bad Camberg

Tatort: 65520 Bad Camberg, Neumarkt

Tatzeit: Sonntag, 17.11.2024, 01:43 Uhr

Sachverhalt:

(SW) In der Nacht zum Sonntag geriet ein 32 Jahre alter Mann aus Bad Camberg in Streit mit anderen Gästen in einer Camberger Gaststätte. Die Hintergründe, die zu dem Streit führten, sind bislang unklar. Es blieb jedoch nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung. Mehrere Personen schlugen auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte konnte sich ins Freie flüchten und die Polizei verständigen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Parkbank im Tal Josaphat Limburg angezündet

Tatort: 65549 Limburg, Parkanlage Tal Josaphat Tatzeit: Sonntag, 17.11.2024, 01:01 Uhr

Sachverhalt:

(SW) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen Anwohner ein Feuerschein aus der Parkanlage Tal Josaphat in Limburg wahrgenommen. Dieser verständigte die Feuerwehr, die in der Anlage eine brennende Parkbank feststellen und auch löschen konnte. Die ebenfalls verständigte Streife konnte in unmittelbarer Nähe zum Brandort eine männliche Person antreffen. Bei der Durchsuchung des 36 Jahre alten Mannes aus Limburg wurden Feuerzeug und Grillanzünder aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,00 EUR geschätzt.

3. Betrunkenen Autofahrer kontrolliert

Tatort: 65594 Runkel-Wirbelau, Backhausstraße und 65606 Villmar Tatzeit: Samstag, 16.11.2024, 20:00 Uhr

(FD) Am frühen Samstagabend wurde durch eine Streife der Polizeistation Weilburg ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin informierte die Polizeistation Weilburg darüber, dass ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg mit seinem Pkw BMW von Runkel aus in Richtung Villmar unterwegs sei. Der Fahrer soll alkoholisiert sein. Durch eine Streife konnte der Pkw mit dem Fahrer in der Feldgemarkung von Villmar angetroffen und kontrolliert werden. Dabei bestätigte sich der Hinweis auf den Alkoholkonsum bei dem Fahrer. Zudem bestand der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Fahrer wurde festgenommen und für die Blutentnahmen zur Polizeistation Weilburg verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Drei Ladendiebinnen in Weilmünster

Tatort: 35789 Weilmünster, Möttauer Straße Tatzeit: Samstag, 16.11.2024, 12:30 Uhr

(FD) Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten am Samstag drei Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt werden. Die Polizeistation Weilburg wurde durch Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes darüber informiert, dass drei Täterinnen Waren im Wert von ca. 500 EUR gestohlen hatten. Die Täterinnen werden noch durch die Mitarbeiter des Marktes auf dem Parkplatz festgehalten. Die Streife konnte die drei 26, 29 und 35 Jahre alten Beschuldigten aus Frankfurt antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung wurde festgestellt, dass die Beschuldigten mehrere präparierte Kleidungsstücke trugen, in denen sie zuvor die Waren verstauten und anschließend aus dem Markt transportieren. Auf dem Parkplatz wurden die Beschuldigten durch das Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweisgeber und Zeugen, insbesondere der Zeuge, der die Tat im Markt beobachtete und das Personal verständigte, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Weilburg unter der 06471 938640 zu melden.

