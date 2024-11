PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bewohnerin von Einbrecher verletzt +++ Diebstahl von Schmuck nach Wohnungseinbruch +++ Geschwindigkeitsüberwachung

Limburg (ots)

1. Bewohnerin von Einbrecher verletzt, Runkel, Doktorsberg, Donnerstag, 14.11.2024, 09:25 Uhr

(ms) Am Donnerstagvormittag wurde eine Bewohnerin in Runkel von einem Einbrecher verletzt. Gegen 09:25 kletterte ein unbekannter männlicher Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Doktorsberg" und durchsuchte die Wohnräume. Im Hausflur traf der Einbrecher auf die Bewohnerin, brachte diese zu Fall und flüchtete. Bei dem Einbruch wurde Bargeld entwendet. Der Flüchtige kann als ca.18 Jahre alt, mit kurzen blonden Haaren und osteuropäischer Erscheinung beschrieben werden. Bekleidet war dieser mit einer Jogginghose. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Diebstahl von Schmuck nach Wohnungseinbruch, Limburg, Gartenstraße, Donnerstag, 14.11.2024, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(my)In den Mittagsstunden des gestrigen Donnerstags kam es in der Gartenstraße in Limburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl, bei dem Schmuck entwendet wurde. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt in die betroffene Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem die Räumlichkeiten augenscheinlich durch die Einbrecher durchsucht wurden, entwendeten diese mehrere Schmuckgegenstände und flüchteten. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt unter der (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Geschwindigkeitsüberwachung, Bad Camberg, L3031, Freitag, 15.11.2024, 08:35 Uhr bis 11:15 Uhr

(ms) Am Freitagvormittag wurden durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich Bad Camberg durchgeführt. Zwischen 08:35 Uhr und 11:15 Uhr kam es im Bereich Waldschloss in der Nähe eines Waldkindergartens in einer Tempo 60 Zone zu insgesamt 38 Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell