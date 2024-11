PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl von Besenbinderdenkmal +++ Kinderwagen lösen Streit in Linienbus aus +++ Felgendiebstahl von Ausstellungsgelände

Limburg (ots)

01. Diebstahl von Besenbinderdenkmal, Mengerskirchen, Besenbinderplatz, Samstag, 09.11.2024, 18:30 bis Sonntag, 10.11.2024, 10:30 Uhr

(ms) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Waldernbach die Bronzefigur des Besenbinderdenkmals gestohlen. In der Zeit von Samstag, 09.11.2024, 18:30 bis Sonntag, 10.11.2024, 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf dem Besenbinderplatz dortige Bronzefigur samt Bronzegans. Der Wert der Figuren beläuft sich auf ca. 7000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

02. Kinderwagen lösen Streit in Linienbus aus, Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 09.11.2024, 19:19 Uhr

(ms) Am Samstagabend wurde eine Mutter mit Kinderwagen bei einer Auseinandersetzung im Linienbus in Limburg angegangen. Um 19:19 Uhr befand sich die Frau mit ihrem Kinderwagen im Linienbus nach Weilburg am Bahnhofsplatz. Ebenfalls wollten eine Gruppe aus Männern und Frauen mit zwei weiteren Kinderwagen in den Bus einsteigen. Dies wurde aufgrund zu vieler Kinderwagen in dem Bus der Personengruppe untersagt. Daraufhin griff ein Mann an den Kinderwagen der Mutter im Bus und schüttelte diesen. Ebenfalls wurde die Mutter im Bus geschubst. Der Busfahrer versuchte dies zu unterbinden und wurde ebenfalls körperlich angegangen und mehrfach beleidigt. Im Anschluss fuhr der Busfahrer mit der bereits im Bus eingestiegenen Mutter mit ihren Kindern nach Weilburg. Die andere Personengruppe fuhr ebenfalls mit einem anderen Bus nach Weilburg und traf dort wieder auf die Mutter und den Busfahrer. Hier wurde diese verbal bedroht. Bei der Personengruppe soll es sich um mindestens 3 - 4 Männer und zwei Frauen mit Kinderwagen gehandelt haben. Der Täter aus der Personengruppe kann als ca. 190 cm groß, 100 kg schwer, dunkelhäutig mit leicht grauem Haar und ausländischen Akzent beschrieben werden. Darüber hinaus trug dieser eine schwarze Jacke, Bluejeans und weiße Sneaker. In Begleitung war er mit einer weiteren männlichen Person, welche ca. 165 cm groß, von normaler Statur und dunkelhäutig gewesen ist. Dieser soll eine auffallend gelbe Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

03. Felgendiebstahl von Ausstellungsgelände, Limburg a.d.Lahn, An der Meil, Samstag, 09.11.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 07:50 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende wurde vier Felgen vom Ausstellungsgelände eines Autohauses in Limburg gestohlen. Zwischen Samstag, 09.11.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 07:50 Uhr haben unbekannte Täter in der Straße "An der Meil" vier BMW Alufelgen mitsamt Reifen im Wert von ca. 2500EUR von einem ausgestellten Gebrauchtwagen entwendet. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell