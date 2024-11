PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Wohnungen +++ Weiterer Zigarettenautomat angegangen +++ Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt +++ Carport einer Terrasse geriet in Brand

Limburg (ots)

01. Versuchter Einbruch in Wohnung,

Limburg a.d.Lahn, Lindenholzhausen, Jakobusstraße, Samstag, 09.11.2024, 11:00 bis 18:00 Uhr

(ms) Am Samstag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Lindenholzhausen ein. Zwischen 11:00 und 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Jakobusstraße auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Erfolglos flüchteten die Täter über die Hauseingangstür. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

02. Wohnungseinbruch in Villmar, Villmar, Gregor-Mendel-Straße, Samstag, 09.11.2024, 18:15 bis 22:00 Uhr

(ms) Am Samstagabend waren Einbrecher in Villmar zu Gange. Zwischen 18:15 und 22:00 Uhr hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Gregor-Mendel-Straße auf. Aus der Wohnung wurden Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

03. Weiterer Zigarettenautomat angegangen, Villmar, Leistenbachstraße, Sonntag, 10.11.2024, 04:00 bis 04:30 Uhr

(ms) Wie bereits aus der Pressemeldung vom Sonntag, 10.11.2024, 13:47 Uhr zu entnehmen, wurde in Weinbach ein kompletter Zigarettenautomat entwendet. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass drei männliche Täter in Villmar in der Zeit von 04:00 bis 04:30 Uhr in der Leistenbachstraße ebenfalls einen Zigarettenautomaten versuchten zu entwenden. Aufmerksame Zeugen konnten die Täter bei der Tat stören, sodass diese die Flucht ergriffen. Zwei der drei Täter flüchteten fußläufig in Richtung Aumenau. Ein weiterer Täter bestieg einen dunklen Kleinwagen, welcher augenscheinlich Startschwierigkeiten hatte und flüchtete mit diesem. Die drei Täter konnten als ca. 180cm groß, im Alter von 15-20 Jahren mit dunkler Kleidung beschrieben werden. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs trug eine schwarze Weste mit einem grauen Pullover darunter. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

04. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt, Limburg a.d.Lahn, Mundipharmastraße, Sonntag, 10.11.2024, 15:42 Uhr

(ms) Am Sonntagnachmittag versuchten Diebe in einen Einkaufsmarkt in Limburg einzubrechen. Um 15:42 Uhr wurde versucht die Notausgangstür eines Einkaufsmarktes in der Mundipharmastraße mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Zum Tatzeitraum fand ein Flohmarkt auf dem dortigen Parkplatz statt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

05. Carport einer Terrasse geriet in Brand, Limburg a.d.Lahn, Langstraße, Samstag, 09.11.2024, 17:04 Uhr

(ms) Am Samstagnachmittag geriet ein Carport eines Zweifamilienhauses in Limburg in Brand. Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in die Langstraße gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Carport einer Terrasse, sowie die darunter stehenden Mülltonnen in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Nach bisherigen Ermittlungen kann ein fahrlässiges Handeln, welches zur Brandentstehung führte, nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden keine verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell