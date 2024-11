PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickdiebstahl +++ Ladendieb geht mit gestohlener Jacke zurück in das Kaufhaus +++ Diebstahl auf Autobahnrastplatz

Limburg (ots)

01. Trickdiebstahl, Limburg a.d. Lahn, Schiede, Dienstag, 12.11.2024, 11:00 Uhr

(ms) Am Dienstagvormittag kam es in Limburg zu einem Taschendiebstahl. Gegen 11:00 Uhr wurde der Geschädigte in der Straße "Schiede" im Hinterhof unter dem Vorwand einer Jackenreinigung von dem männlichen Täter in ein Gespräch verwickelt. Nachdem der Täter weggelaufen war, wurde das Fehlen des Portemonnaies aus der Hosentasche festgestellt. Der Trickdieb kann als 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mit schlanker Statur und bekleidet mit einer blauen Jeans beschrieben werden. Darüber hinaus sprach dieser akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

02. Ladendieb geht mit gestohlener Jacke zurück in das Kaufhaus, Limburg a.d. Lahn, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 12.11.2024, 10:10 - 13:50 Uhr

(ms) Am Dienstag wurde in Limburg ein Ladendieb bei einem zweiten Diebstahl festgenommen. Zwischen 10:00 Uhr und 13:50 Uhr war ein Ladendieb zweimal in der Werner-Senger-Straße unterwegs. Bei seiner ersten Tat hinterließ dieser seine getragene Jacke in einem Kaufhaus und entwendete eine neue Winterjacke. Kurze Zeit später betrat dieser erneut mit der bereits gestohlenen Jacke im Wert von 370EUR das Kaufhaus und versuchte weiteres Diebesgut zu erbeuten. Hierbei wurde er von dem Ladendetektiv erwischt und der Polizei übergeben.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

01. Diebstahl auf Autobahnrastplatz,

Bad Camberg West, Mittwoch, 13.11.2024, 02:10 Uhr

(ms) Mittwochnacht wurde aus einem Fahrzeug auf der Tank- und Rastanlage in Bad Camberg West eine Tasche entwendet. Um 02:10 Uhr verließ der Fahrer eines weißen Transporters kurzzeitig sein auf dem Rastplatz abgeparktes Fahrzeug. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit aus und entwendeten eine Tasche, samt Personaldokumente aus dem Fahrzeuginnenraum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter (0611) 345 - 4140 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell