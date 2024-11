PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Brand in einem Mehrfamilienhaus +++ Beleidigung von Polizeibeamten +++ Diebstahl von Wohnwagen

Limburg (ots)

01. Brand in einem Mehrfamilienhaus, Limburg a.d. Lahn, Franz-Schubert-Straße, Mittwoch, 13.11.2024, 10:10 Uhr

(ms) Am Mittwochvormittag wurden Rettungskräfte zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Limburg gerufen. Gegen 10:10 Uhr bemerkten Bewohner einer Erdgeschosswohnung der Franz-Schubert-Straße Feuer in ihrem Badezimmer. Von den Einsatzkräften der Polizei in Limburg konnte vor Ort starke Rauchentwicklung und Feuer aus der Wohnung wahrgenommen werden. Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Haus verlassen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Überspringen des Feuers auf die weiteren Wohnungen wurde verhindert. Das in der Erdgeschosswohnung lebende Ehepaar wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung temporär im Krankenhaus untersucht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 - 90.000EUR am Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

02. Beleidigung von Polizeibeamten, Limburg a.d. Lahn, Rütsche, Mittwoch, 13.11.2024, 22:15 bis 23:20 Uhr

(ms) Am späten Mittwochabend wurden zwei Polizeibeamte der Polizeistation in Limburg durch einen Anwohner mehrfach beleidigt. Zwischen 22:15 und 23:20 Uhr war die Streife im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen in der Straße "Rütsche" eingesetzt. Hierbei wurden die Einsatzmaßnahmen mehrfach von einem 47-Jährigen Mann gestört. Es kam dabei zu lautstarken Beleidigung gegenüber den Polizisten, sowie fortwährender Ruhestörung. Nachdem der stark alkoholisierte Mann einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und die Beamten weiter beleidigte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und am Folgetag entlassen.

03. Diebstahl von Wohnwagen, Limburg a.d. Lahn, Limburger Straße, Dienstag, 12.11.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 13.11.2024, 14:00 Uhr

(ms) Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg von einem Werkstattgelände ein Wohnwagen im Wert von ca. 35.000EUR entwendet. Unbekannte Täter betraten im Zeitraum von Dienstag, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 14:00 Uhr ein frei zugängliches Werkstattgelände in der Limburger Straße und entwendeten den dort abgestellten weißen Wohnwagen unter Überwindung des Deichselschlosses. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell