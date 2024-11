Polizei Mettmann

POL-ME: Abgebrannte Mülltonne - Polizei bittet um Hinweise - Wülfrath - 2411045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 12. November 2024, setzten bislang unbekannte Täter in Wülfrath eine Mülltonne in Brand, die in der Folge gänzlich zerstört wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Um kurz nach 4 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei ein Feuer im Bereich der Straße "Schlupkothen" fest. Dabei handelte es sich um eine große, brennende Mülltonne aus Plastik. Den Beamtinnen und Beamten gelang es, das Feuer zu ersticken. Zusätzlich zogen sie Kräfte der Feuerwehr hinzu, die die Glutnester vollständig löschten.

Den durch den Brand entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro und bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich mit der Polizeiwache Wülfrath unter 02058 9200-6180 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell