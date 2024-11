POL-ME: Erfolgreiche Festnahme nach Einbruch - Polizei sucht weiteren Verdächtigen - Velbert - 2411041

Polizei Mettmann

Am frühen Dienstagmorgen (12. November 2024) konnten Einsatzkräfte der Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher in Velbert-Langenberg festnehmen. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte flüchten, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4.25 Uhr wurde der Bewohner eines Hauses der Straße "Am Bertram" aus dem Schlaf gerissen, weil er verdächtige Geräusche wahrnahm und alarmierte die Polizei. Während einer der Tatverdächtigen flüchten konnte, ließ sich der zweite Tatverdächtige, ein 35-jähriger Deutscher, von den schnell am Einsatzort eingetroffenen Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Einbrecher ein Fenster eingeworfen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde anschließend zur Durchführung von weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag entlassen.

Möglicherweise steht der Einbruch in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Taxis, welches zuvor zwischen 3.30 Uhr und 4.10 Uhr an der Voßkuhlstraße 36 entwendet worden war. Das Auto, ein weißer Toyota Corolla mit Mettmanner Kennzeichen, wurde an der Panner Straße auf Höhe der Hausnummer 6 stark beschädigt aufgefunden. Bei dem Aufprall wurde außerdem eine Straßenlaterne beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- ca. 1,75 m groß - blonde Haare - sehr schlank - trug eine blau-weiße Jacke, ähnlich einer Uniform

Ebenso bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die das Taxi zwischen 3.30 Uhr und 4.10 Uhr gesehen haben, sich auf der Velberter Wache unter 02051 946-6110 zu melden.

