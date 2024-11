Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 35 km/h zu schnell in Geschwindigkeitskontrolle der Polizei - Monheim am Rhein 2411042

Mettmann

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Montag, 11. November 2024, die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Alfred-Nobel-Straße in Monheim am Rhein.

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13:30 Uhr passierten 1005 Fahrzeuge die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die absolute Mehrheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Lediglich 56 Fahrzeuge waren in dem Zeitraum zu schnell unterwegs.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Auto, das abzüglich der Toleranzwerte mit einer Überschreitung von 35 km/h gemessen wurde. Den Fahrer erwartet eine empfindliche Strafe, denn geahndet wird der Verstoß mit einem Bußgeld von 260 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg.

--- Hinweis ---

In den vergangenen Jahren hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitskontrollstellen im Voraus veröffentlicht. Anfang des Jahres hat die Polizei ihre Strategie jedoch umgestellt - im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN sollen Geschwindigkeitskontrollen nur noch unangekündigt erfolgen. Hiermit soll das Ziel, den Kontrolldruck auf Temposünder zu erhöhen, verfolgt werden.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

