POL-PDLD: Auto vor Haustür geklaut

Landau (ots) - Am 08.10.2024 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule Süd in Landau durchgeführt. In einem Zeitraum von 30 Minuten mussten fünf Personen beanstandet werden, da sie entweder selbst oder deren Kinder nicht angeschnallt waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Auch in Zukunft darf mit weiteren Kontrollen gerechnet ...

mehr