POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Ratingen/Langenfeld/Monheim am Rhein - 2411039

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Bereits am Freitag (1. November 2024) ist es im Bereich Hans-Böckler-Straße / Lohgerberstraße zu einem Unfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Da die bisherigen polizeilichen Ermittlungen leider nicht erfolgreich waren, bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Gegen 21.15 Uhr war ein 15-jähriger Ratinger mit seinem Motorroller der Marke GT-Union auf der Hans-Böckler-Straße stadteinwärts unterwegs. Aus der Lohgerberstraße sei ein Taxi der Marke Mercedes-Benz auf die Hans-Böckler-Straße abgebogen und missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers. Der 15-Jährige machte eine Gefahrenbremsung, wodurch er stürzte, aber unverletzt blieb. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Taxi-Fahrer, vermutlich ein älterer Herr mit grauen Haaren, entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitag (8. November 2024) ist es gegen 20.30 Uhr im Bereich Karl-Benz-Straße / Berghausener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Düsseldorferin war auf dem Gehweg der Karl-Benz-Straße zu Fuß unterwegs und wollte die Berghausener Straße in Richtung Autobahn überqueren. Als sie bei "Grün" die Straße überquerte, wurde die Frau kurz vor Erreichen der Verkehrsinsel von einem roten Lkw mit weißem Schriftzug gestreift und stürzte. Der Fahrer setzte seine Fahrt auf der Berghausener Straße in Richtung Langenfeld fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag (10. November 2024) ist es im Bereich Frohnkamp / Mittelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im Rahmen einer Auseinandersetzung um eine freie Parkbucht fuhr die unbekannte Fahrerin eines weißen Hyundai mit Kölner Kennzeichen gegen 16 Uhr gegen das Bein einer 26-jährigen Monheimerin. Die junge Frau wurde dadurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin sowie weitere Insassen des Hyundai entfernten sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

