POL-MK: Katalysator geklaut

Plettenberg (ots) - Widerstand unter Alkoholeinfluss Ein 41 Jahre alter Plettenberger soll nach Zeugenangaben mit Schlangenlinien sein Fahrzeug führen, hieß es am Samstagabend gegen 19:20 Uhr. Der Schlangenlinienfahrer wurde an der Ebbetalstraße angetroffen, es bestätigten sich die Hinweise der Anrufer: Der Mann schien unter der Einwirkung von Drogen zu stehen. Er wurde zwecks Blutprobe zur Wache in Plettenberg ...

mehr