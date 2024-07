Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener Widerstand, gleich zwei mal

Plettenberg (ots)

Widerstand unter Alkoholeinfluss

Ein 41 Jahre alter Plettenberger soll nach Zeugenangaben mit Schlangenlinien sein Fahrzeug führen, hieß es am Samstagabend gegen 19:20 Uhr. Der Schlangenlinienfahrer wurde an der Ebbetalstraße angetroffen, es bestätigten sich die Hinweise der Anrufer: Der Mann schien unter der Einwirkung von Drogen zu stehen. Er wurde zwecks Blutprobe zur Wache in Plettenberg gebracht, dort beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte und stemmte sich immer wieder gegen diese. Nachdem er dann nach der Blutprobenentnahme trotz Anweisung, dies zu lassen, aggressiv auf die Polizisten losging, wurde er ins Gewahrsam nach Lüdenscheid verbracht, wo er ausnüchtern konnte. Es folgen Anzeigen wegen einer Verkehrsgefährdung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes.

Angriff auf der Straße

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr am Freitag gegen 19:30 Uhr über den Kilian-Kirchhoff-Damm und sah, wie eine 48 Jahre alte Plettenbergerin mit einem 24 Jahre alten Plettenberger Geschlechtsverkehr auf einer Parkbank vollzog. Auf Ansprache reagierte die Dame aggressiv: Sie ging mit erhobener Hand auf die Beamten zu, spuckte nach diesen und trat um sich, dabei stieß sie Beleidigungen aus. Schließlich wurde sie überwältigt und dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt, wo sie nach Ausnüchterung entlassen werden konnte. Es folgt ein Strafverfahren. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell