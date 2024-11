Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Ladendiebe fest - Hilden - 2411037

Mettmann (ots)

Am vergangenen Samstag (9. November 2024) konnte die Polizei in Hilden zwei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat festnehmen. Ein 32-jähriger Tunesier und ein 20-jähriger Algerier hatten versucht, hochwertiges Parfum aus einer Drogerie zu entwenden.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei wegen eines Ladendiebstahls zur Filiale eines Drogeriemarktes auf der Mittelstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten flüchtete der mutmaßliche Dieb. Ein aufmerksamer Passant versuchte den Tatverdächtigen aufzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Ladendieb, einen 32-jährigen Mann aus Tunesien, festnehmen.

Zeitgleich erfolgte eine weitere Festnahme in der Drogerie. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 20 Jahre alter Algerier, hielt sich noch in der Filiale auf. Bei beiden Männern wurden hochwertige Parfums in vierstelliger Höhe gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell