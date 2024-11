Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste wohlbehalten angetroffen - Erkrath - 2411034

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2411032 berichtete, suchte die Polizei in Erkrath seit Freitagabend (8. November 2024) nach einer vermisst gemeldeten, an Demenz erkrankten Frau.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei die Suche nach der Dame gegen 15 Uhr erfolgreich einstellen. Demnach war die Frau bei Bekannten gewesen, die jedoch nichts davon wussten, dass nach der Dame gesucht wird. Als die Bekannten aufgrund der von der Polizei in den sozialen Medien veröffentlichten Vermisstenfahndung davon erfuhren, dass nach der 62-Jährigen gesucht wird, nahmen sie Kontakt zu der Familie der Frau auf, die sie dann wieder in ihre Obhut nahm.

Die Vermisste ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Dame beteiligt haben und bittet, das zuvor zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen.

Die Polizei hat die Löschung der ursprünglich verfassten Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst.

