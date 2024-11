Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Behörden zeigten bei Kontrolleinsatz Präsenz - Langenfeld - 2411033

Mettmann (ots)

In Langenfeld haben am Freitagabend (8. November 2024) Polizei, Stadt, Ausländeramt, Zoll und Steuerfahndung bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz im Rahmen des Projektes "zOOm" Präsenz gezeigt und mehrere Gaststätten überprüft.

Das ist die Bilanz des Einsatzes:

Im Kontrollzeitraum zwischen 21 Uhr und 23:30 Uhr kontrollierten die Ordnungsbehörden am Freitagabend neun Objekte - darunter Sportcafés, Bars, Restaurants, ein Kiosk und eine Shisha-Bar. Dabei stellten sie die Personalien von insgesamt exakt 100 Personen fest. Nur vereinzelt stellten die Kräfte Verstöße fest, etwa gegen das Nichtraucher- oder das Jugendschutzgesetz. In einem ebenfalls kontrollierten Massagesalon wurde zudem eine Person angetroffen, gegen die sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts ergab.

Was bedeutet das "zOOm-Projekt"?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

