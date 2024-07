Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Polizeidienststelle

Niebüll (ots)

Am Dienstagabend (30.07.2024) kam es zu einer Beschädigung im Außenbereich des Polizeireviers Niebüll in der Gather Landstraße. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine vor dem Haupteingang des Reviers aufgestellte Klingelanlage. Die Polizeibeamten, die zu diesem Zeitpunkt im Einsatz waren, stellten bei der Rückkehr zur Dienststelle fest, dass die Metallsäule aus ihrer Verankerung gebrochen wurde.

Die angeschlossenen Kabel ragten aus dem Boden. Auch der Sockel und das Steinpodest darunter wurden hierbei beschädigt.

In dem fraglichen Zeitraum wurden durch die Polizeibeamten zusätzlich diverse umgeworfene Mülltonnen in der Gather Landstraße festgestellt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei Niebüll hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeuginnen und Zeugen.

Personen, die in dem genannten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder auf anderem Wege Informationen zu dem Sachverhalt erlangt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04661 40110 oder per E-Mail unter Niebuell.PR@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

