POL-FL: Hafenspitze Flensburg: E-Scooter-Fahrerin rammt Kind und entfernt sich - Zeugen gesucht

Norderfriedrichskoog (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.07.2024) kam es zu einem Brandausbruch in einem für Kälber genutzten Stall in der Gemeinde Norderfriedrichskoog. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehren gegen 03:40 Uhr stand das Gebäude in Vollbrand. Teile des Daches waren bereits in den Stall hinabgestürzt. Fünfzehn Kälber verendeten durch die Brandeinwirkung. Das Stallgebäude brannte ...

