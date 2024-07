Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Mann durch drei Unbekannte angegriffen - Zeugen gesucht

Friedrichstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.07.24) kam es auf den Friedrichstädter Festtagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-Jähriger wurde hierbei am Kopf verletzt. Auch sein Handy wurde durch die drei Unbekannten gestohlen. Die Kriminalpolizei Husum sucht nun Zeugen der Tat.

Der Geschädigte befand sich gegen 02:00 Uhr in der Westermarktstraße, als er auf zwei Männer aufmerksam wurde. Diese schienen eine junge Frau zu bedrängen, sodass sich der 24-Jährige helfend zu ihr begeben habe. Als er die Männer ansprach, nutzte die Frau die Möglichkeit sich von diesen zu entfernen.

Die Unbekannten seien nun auf den Geschädigten zugekommen und hätten ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt. Ein weiterer Beschuldigter habe sich von hinten an den Anzeigenden genähert und ebenfalls auf ihn eingeschlagen. Eine der Personen habe auch mit einem Stock zugeschlagen.

Der Geschädigte sei durch den Angriff zu Boden gestürzt. Die Täter entfernten sich in Richtung der Straße Am Binnenhafen. Nach der Tat stellte der Anzeigende das Fehlen seines Handys und einer Schachtel Zigaretten fest.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- 18 bis 20 Jahre alt - dunkler Teint - eine Person schlank / eine Person kräftig - Haare mit Gel nach oben gestylt - dunkle bzw. graue Bekleidung mit schwarzem Kragen

Die Polizei sucht nun insbesondere die junge Frau, die von den Beschuldigten zuvor bedrängt worden sein soll.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Husum unter der Rufnummer 04841-830-0 oder per Email an Husum.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell