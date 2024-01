Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Bekifft Unfall verursacht

Herxheim (ots)

Am 16.01.2024 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Parkplatzrempler in der Straße Im Riegel in Herxheim. Die Schadenshöhe beträgt circa 1200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim 44-jährigen Unfallverursacher Anzeichen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

