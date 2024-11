Polizei Mettmann

POL-ME: Serie von Autodiebstählen: Polizei fasst Tatverdächtige - Hilden

Ratingen

Bochum - 2411030

Mettmann (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann -

In den vergangenen Wochen hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann über mehrere Autodiebstähle in Hilden und Ratingen berichtet, die alle nach der gleichen Tatbegehungsweise begangen worden waren: Demnach hatten bis dato unbekannte Täter Fahrzeuge von den Parkplätzen einer Fitnessstudiokette entwendet.

Hierzu hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann unter anderem in ihrer Pressemeldung OTS 2410024 - siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5880881 und in ihrer Pressemeldung OTS 2410122 - siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5899004 berichtet.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

In der Serie der Autodiebstähle ist den Strafverfolgungsbehörden in dieser Woche nun ein entscheidender Ermittlungserfolg gelungen: Am Mittwoch (6. November 2024) sowie am Donnerstag (7. November 2024) konnten nach Observationsmaßnahmen durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann in Bochum und Witten drei junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren festgenommen werden.

Die Beschuldigten sind dringend verdächtig, Spinde in Umkleidekabinen einer Fitnessstudiokette gezielt aufgebrochen zu haben, um die darin abgelegten Fahrzeugschlüssel der Studiomitglieder zu entwenden. Anschließend sollen sie die dazugehörigen Autos von den jeweiligen Parkplätzen gestohlen haben - mit dem Ziel, diese weiterzuverkaufen. Insgesamt sollen die drei jungen Männer in unterschiedlicher Beteiligung an mindestens neun Taten beteiligt gewesen sein. Im Zuge der weiterhin andauernden Ermittlungen wird nun geprüft, ob dem Trio weitere Taten zugeordnet werden können.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten zudem insgesamt 15 als gestohlen gemeldete Fahrzeuge in Wohngebieten unter anderem in Hilden und Ratingen aufgefunden und sichergestellt werden. Hier waren sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von den Tatverdächtigen übergangsweise abgestellt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde gegen die Beschuldigten Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern weiterhin an.

