POL-ME: Auto von Parkplatz eines Fitnessstudios entwendet: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Hilden - 2410122

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Erneut ist es in Hilden zu dem Diebstahl eines Autos von dem Parkplatz eines Fitnessstudios gekommen: Am späten Mittwochabend (30. Oktober 2024) entwendeten bislang noch unbekannte Täter einen VW Polo. In der jüngeren Vergangenheit hatte es unter anderem im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Mettmann - aber auch in anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen - bereits gleichgelagerte Delikte gegeben. Hierzu berichteten wir unter anderem in der Pressemeldung OTS 2410024 - siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5880881.

Folgendes war im aktuellen Fall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 22:20 Uhr hatte ein Hildener seinen schwarzen VW Polo auf dem Parkplatz einer Fitnessstudio-Filiale an der Forststraße abgestellt. Als er nach seinem Training um kurz nach Mitternacht zurück in die Umkleidekabine kam, stellte er fest, dass sein Spind aufgebrochen und sein Autoschlüssel entwendet worden waren. Auf dem Parkplatz stellt er dann auch den Diebstahl seines Polos im Wert von etwa 15.000 Euro fest.

Die alarmierte Polizei fahndete im Umfeld nach dem Auto, konnte dieses jedoch leider nicht mehr auffinden, weshalb es zur internationalen Fahndung ausgeschrieben wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Diese bittet um Hinweise und fragt:

Wer kann Angaben machen zu dem Autodiebstahl oder kennt unter Umständen sogar den oder die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

