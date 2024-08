Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Tätliche Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 04.08.2024, kam es gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Freiburger Straße/Kaiserstuhlstraße in Emmendingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, in deren Verlauf offenbar ein Tierabwehrspray und eine Schreckschusspistole eingesetzt wurden.

Einer der Kontrahenten wurde im Laufe der Auseinandersetzung evtl. durch Hartgummigeschoße aus der Pistole im Gesichtsbereich und am Oberarm verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnten alle Beteiligte angetroffen werden. Offenbar liegen schon länger andauernde Streitigkeiten zugrunde.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell